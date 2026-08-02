„Позајмуваше пари од пријатели, само за да не дознаам“: Индира Радиќ проговори за семејната тајна

0 SHARES Сподели Твитни

Индира Радиќ го држи својот приватен живот подалеку од очите на јавноста, а нејзиниот син Северин има интересна приказна за љубовта и семејството.

Фолк ѕвездата Индира Радиќ со децении успеваше да го држи својот приватен живот подалеку од очите на јавноста, особено кога станува збор за семејството. Затоа многумина не знаат дека пејачката со својот долгогодишен партнер има наследник, Северин, за кој ретко се зборуваше во медиумите.

Животниот пат на Северин беше обележан и со голема семејна драма кога тој беше дете. Неговиот татко и поранешен сопруг на пејачката еднаш, без нејзино знаење, го однел својот син во Босна. Индира потоа поминала низ тешка битка и морала да побара помош од судот за да го врати детето. По голема судска битка, таа успеала во тоа, а Северин го продолжил животот со својата мајка.

„Се криеше од мене и позајмуваше пари од пријатели“

Нивниот син растеше со Индира до 2021 година, кога се ожени со Елина од Русија. Пејачката еднаш опиша како дознала за избраникот на Северин и како сфатила дека тоа е вистинска љубов.

„Еден ден ми рече: „Одам во Москва“. Прво помислив дека оди во хотел во центарот на градот и го прашав што ќе прави таму , а тој одговори: „Не, мамо, одам во Русија“. Потоа Северин отиде да ја види Елина три дена, а откако се врати, постојано разговараа преку видео повик.“

Северин правел сè за да не дознае неговата мајка колку често оди во Русија. Тој ги користел периодите кога Индира патувала на претстави за време на викендите за тајно да лета кај својата избраничка.

„ Секој пат кога ќе се качев на авион за време на викендот, за да настапам во Швајцарија или Германија, тој веднаш одлетуваше за Москва. Ми го криеше тоа, позајмуваше пари од пријатели за да не дознаам. Потоа еден ден рече дека ќе се мажи“, рекла таа во тоа време.

Вака изгледа нејзиниот син:

Таа се исели од Белград и им даде луксузен стан

Во 2017 година, двојката доби син, Мајкл, што ја направи Индира горда баба. Пејачката потоа гордо истакна дека децата се најголемото богатство на светот.

Во меѓувреме, се случија големи промени во начинот на живот на Индира. Во последно време, пејачката почна да чувствува дека животот во Белград ја мачи, па затоа реши да се пресели на планината Космај, каде што купи куќа. Таму го организираше својот живот според свои стандарди, го има својот многу потребен мир, мала градина во која ужива и оди во градот само кога мора.

Пејачката го остави својот луксузен стан во голф-центарот на Баново брдо, каде што живееше со години, на синот Северин, снаата Елина и внукот Михаел. Со Космај, пејачката редовно оди на настапи во Белград и во дијаспората, што ѝ одговара совршено бидејќи сè е блиску до неа..

Пронајдете не на следниве мрежи: