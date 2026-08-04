Поради украинските напади, рускиот гигант Wildberries се сели во Казахстан

Најголемиот руски онлајн трговец „Wildberries“ започна изградба на нови големи складишни капацитети во Казахстан, потврдија официјалните власти во Астана. Одлуката за диверзификација на логистичката мрежа надвор од Русија доаѓа по неколкунеделните интензивни напади со украински беспилотни летала врз клучната инфраструктура на компанијата. Овој потег покажува како воените дејствија директно ја принудуваат руската бизнис-елита да бара безбедни локации во соседните централноазиски држави.

Новите логистички центри ќе се простираат во главниот град Астана и во најголемиот економски центар Алмати. Казахстанскиот министер за трговија и интеграции, Арман Шакалиев, потврди дека сите административни процедури се финализирани и дека инвестицијата ќе донесе значителни капацитети за регионална дистрибуција. За „Wildberries“, кој во Русија процесира милиони нарачки дневно, ширењето во Казахстан не е само бизнис-експанзија, туку и стратегија за преживување.

Во изминатиот период, повеќе централни складишта на компанијата во Русија беа цел на напади со беспилотни летала. Иако „Wildberries“ важи за цивилен гигант, познат како „руски Амазон“, логистичките мрежи од овој обем во услови на воена економија имаат витално значење за снабдувањето на целиот пазар. Уништувањето на стоката и прекините во испораката предизвикаа сериозни финансиски загуби, што ја наметна потребата од дислоцирање на клучните оперативни точки.

Префрлањето на ресурсите во Централна Азија го отсликува поширокиот тренд на преместување на рускиот капитал во земјите од регионот кои одржуваат неутрална позиција. Казахстан станува сè поважен транзитен и складишен центар кој е надвор од дострелот на украинските софистицирани дронови. Со ова, руските компании се обидуваат да ги обезбедат своите синџири на снабдување и да го спречат колапсот на онлајн трговијата во услови на продолжена војна.