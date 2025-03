Пораз на младата фудбалска репрезентација на контролната средба во Анталија

0 SHARES Сподели Твитни

Македонската репрезентација за играчи до 21 година забележа пораз во денешниот тест-натпревар со Белорусија. Белорускиот тим беше подобар на теренот во Анталија и заслужено ја обезбеди победата. Во текот на првото полувреме домаќините водеа со 1:0, додека во продолжението зголемија на 3:0. Единствениот погодок за момците на Македонија го постигна Кире Стојанов при крајот на средбата. Тимот на Горан Станиќ на 25 март ќе се соочи со Азербејџан во нов натпревар, кој е закажан за 18:00 часот.

