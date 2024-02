Портпаролката на Алексеј Навални ја потврди неговата смрт

Портпаролката на Алексеј Навални, Кира Јармиш, денеска на социјалната мрежа Икс ја потврди смртта на рускиот опозициски политичар откако вчера беше објавено дека тој починал во затворот во Сибир.

Информацијата за неговата смрт, како што пишува Јармиш, е потврдена од мајката на Навални, Људмила, која отпатувала во затворот во Сибир каде што тој ја отслужуваше затворската казна.

Во објавата на социјалните мрежи, портпаролката на Навални пишува оти тој бил убиен.

Во објавата, таа дополнително пишува дека телото на Навални било однесено во Салехард, градот во близина на затворскиот комплекс, каде што руски истражители спроверуваат истрага. Упати повик телото веднаш да му биде предадено на семејството на рускиот опозиционер.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.

An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024