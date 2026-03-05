Почина Благојче Трпевски, поранешен пратеник и долгогодишен јавен работник

Поранешниот пратеник и јавен работник Благојче Трпевски почина, а веста на социјалните мрежи ја сподели поранешниот премиер Димитар Ковачевски, кој упати сочувство до неговото семејство и блиските.

Ковачевски во објавата истакна дека Трпевски ќе биде запаметен како исклучително чесен, принципиелен и искрен човек, кој во текот на својата кариера оставил значаен придонес во јавниот живот.

„Денеска не напушти Благојче Трпевски кој ќе го паметиме како исклучително чесен, принципиелен и искрен човек. Беше вистински професионалец и поранешен пратеник во Собранието, човек кој неуморно работеше на реализацијата на патниот Коридор 8 и на развојот на државата. Неговата посветеност, човечност и борба за социјалдемократските вредности ќе останат трајно запаметени“, напиша Ковачевски.

Тој упати искрено сочувство до семејството и пријателите на Трпевски, посакувајќи му вечна слава.

Семејството на Трпевски пред неколку години ја доживеа и една од најголемите лични трагедии. Неговиот син Јовица Трпевски (25) беше меѓу 13-те жртви во тешката сообраќајна несреќа со автобусот на „Дурмо турс“, што се случи во февруари 2019 година на автопатот Скопје–Тетово, кога автобус со околу 50 патници излета од патот и се преврте.