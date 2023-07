Почина Шинејд О’Конор

0 SHARES Сподели Твитни

Познатата пејачка Шинејд О’Конор почина на 56-годишна возраст, пренесува „Дејли мејл“.

Таа стана светска ѕвезда во 1990 година. За време на нејзината богата кариера објави 10 студиски албуми. Нејзината изведба на песната „Nothing Compares 2 U“ на Принс беше прогласена за светски сингл број еден на Билборд музичките награди. Во 1991 година ја доби наградата „Греми“ за нејзиниот албум „I Do Not Want What I Haven’t Got“.

О’Конор го промени своето име во Шухада Садакат во 2018 година, откако се одлучи да премине во ислам. Веста за нејзината смрт е по долгогодишна борба со менталното здравје и 18 месеци по смртта на нејзиниот 17-годишен син Шејн.

