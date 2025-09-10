Првиот полицаец по стапките на првиот човек на правдата

По неодамнешното откритие за скандалозната злоупотреба на функцијата министер за правда за напредување во академската кариера на Игор Филков, следи уште едно, овојпат на министерот за внатрешни, Панче Тошковски.



Тема на трудот на е: „Криминолошки и компаративни аспекти за унапредување на безбедноста во јавниот сообраќај (Criminological and Comparative Law Aspects for Improvement of the Security in Public Transport)“ од кандидатот Панче Тошковски, студент на втор циклус студии – казнено право. За менторка се предлага проф. д-р Гордана Лажетиќ, пренесе Цивил.

Скриншот од записникот од седницата на Наставно-научниот совет одржана на година 04.06.2025

Овој случај води кон прашањата поврзани со границите меѓу академската работа и политичките функции. Темата на трудот на Тошковски се совпаѓа со ресорот што го води како министер. Тоа ја доведува академската независност под сериозен и оправдан сомнеж дека се работи за судир на интереси.

Всушност, првиот полицаец оди по стапките на првиот човек на правдата во земјата, односно заедно чекорат по истиот пат, за што неодамна пишуваше 360 степени.

На истата седница на Научно-наставниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, се решава и за академскиот труд на министерот за правда Игор Филков кој треба да ја одбрани својата магистерска работа на темата „Креирање стратегии во сферата на правосудството како надлежност на Министерството за правда“. Таа тема е директно поврзана со неговата работа како висок функционер – министер во Владата на Мицкоски.

Скриншот од записникот од седницата на Наставно-научниот совет одржана на година 04.06.2025

Се поставува прашањето – што прават двајца министрите во клучни ресори во владата, работат или ја градат својата академска кариера врз основа на функциите и ресорите што ги држат.

