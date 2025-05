Премиера на претставата „Вистината“ во Театар Комедија

0 SHARES Сподели Твитни

Фејсбук страницата на Театар Комедија известува за претстојните премиери на театарската претстава „Вистината“ од авторот Флоријан Зелер, во режија на Владимир Јурц, закажани за 8 и 9 мај во 20 часот. На сцената ќе настапат: Благица Трпковска Јоковиќ, Кристина Христова Николова, Александар Вељановски, Роберт Ристов, Тања Мицков, Ева Скендеровска, Столе Мицов и Виктор Арсов. Драматург е Димитар Банов, дизајнот на костимите го потпишува Маја Благович, а музиката е дело на композиторот Васко Атанасовски. Следните изведби на „Вистината“ се планирани за 31 мај, како и на 4 и 10 јуни.

