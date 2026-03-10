Претседателот на иранскиот парламент: Ќе одговориме „око за око“

Претседателот на иранскиот парламент Мохамад Багер Галибаф изјави дека Иран во војната ќе применува пристап „око за око“ и дека на секој „чин на агресија“ ќе одговори „пропорционално и веднаш“.

„Ниту еден чин на агресија нема да остане без одговор. Денес го прогласуваме правилото ‘око за око’ – без двоумење и без исклучоци“, напиша Галибаф на социјалната мрежа Икс.

„Ако тие започнат војна против инфраструктурата, ние сигурно ќе возвратиме со напади врз инфраструктура“, додаде тој.