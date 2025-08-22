Просечната плата во јуни изнесува 45.468 денари

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јуни 2025 година изнесува 45 468 денари и е повисока за 8,4 проценти во однос на истиот месец лани, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС).

Зголемувањето, според податоците, најмногу се должи на растот на платите во секторите: образование (14,7%), здравство и социјална заштита (12,7%) и рударство и вадење камен (12,2%).

Истовремено, намалување на просечната нето-плата во споредба со претходниот месец е забележано во: финансиски дејности и осигурување (–7,5%), трговија на големо и мало, поправка на моторни возила и мотоцикли (–4,3%) и транспорт и складирање (–2,1%).

Просечната месечна бруто-плата во јуни изнесува 68 340 денари, наведува ДЗС.