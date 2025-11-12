ПР и од гробишта: Ѓорѓиевски се пофали дека чистел кај гробиштата во Бутел, бара редовно одржување

*Објава на Фејсбук на градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски

На градските гробишта мора да владеат достоинство и ред. Тоа се места на спомен, почит и тишина, а не на неред и запуштеност.

Секој од нас има таму некој близок и затоа непријатни глетки и депонии не смеат да се дозволат.

Пред неколку дена ја отстранивме големата депонија на паркингот, а од страна на управата е поставена заштитна ограда за да се спречат нови загадувања и девијантни појави. Од наша страна, беше побарано од АД ,,Бутел” редовно одржување