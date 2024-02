Путин случајно откри колку чини неговиот костум: Ќе се шокирате

0 SHARES Сподели Твитни

За време на интервјуто со рускиот новинар Павел Зарубин, рускиот претседател Владимир Путин ја кренал раката и случајно ја открил марка на јакна што ја носел.

Путин носел скап италијански костум од куќата „Бриони“, кој чини повеќе од 8.000 евра, пишува Дејли Мејл.

Станува збор за скапа италијанска модна куќа за луксузна машка облека која се наоѓа во Рим.

Потсетуваме дека цената на неговата јакна неодамна предизвика полемики во јавноста. По повод одбележувањето на годишнината од анексијата на Крим, рускиот претседател Владимир Путин наводно носел скапа јакна вредна еден и пол милион рубљи.

Russian 🇷🇺 President Vladimir Putin Putin talks about NATO’s desire to take over Russia, the corrupting influence of the West and the importance of import substitution in a Brioni suit from the NATO country Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/y1a0Fb901s— Donnie (@AdeptAnalytic) February 15, 2024



