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Људмила Туркова Константинова е убиена во Белград, а за убиството е уапсен турски државјанин кој бил нејзин поранешно момче, изјави за Aif.ru Михаил Игнатов, познаник на Људмила и криминолог.

Криминологот објаснил дека девојката можеби била убиена од љубомора. Во такви случаи, како што наведува, сторителот има став: „или ќе бидеш моја, или ничија“. Ставот кон девојката станува посесивен – ако таа не сака да биде со него, тогаш, според неговата логика, нема да биде со никого. Според него, раскинувањето предизвикало сурово и цинично убиство.

Според Михаил Игнатов, убиецот можел да го распарчи телото за дополнително да ја изрази својата омраза кон жртвата , но и за да ги прикрие трагите од злосторството и да го однесе телото незабележано.

Да ве потсетиме дека 27-годишната жителка на Санкт Петербург пристигнала во Белград на 23 јули. Два дена подоцна, на 25 јули, таа планирала да оди во клуб, а последен пат се јавила помеѓу 23:15 и 23:20 часот.

Неколку дена подоцна, телото на Туркова беше пронајдено во канал во населбата Падинска Скела. Телото беше ставено во куфер.

Под сомнение за убиство е уапсен 25-годишен турски државјанин, кој наводно влегол во станот со Туркова, држејќи ја за рака, а околу два часа подоцна излегол носејќи куфер.

The post Русинката, чие тело беше пронајдено во куфер во Падинска Скала, беше убиена од нејзиното поранешно момче: Нови детали за врската со Турчинот appeared first on Во Центар.

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