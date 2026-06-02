Саудиска Арабија го осуди иранскиот напад врз американската база во Кувајт, тврдејќи дека тоа е напад врз братска земја

Саудиска Арабија го осуди утринскиот ирански напад врз американската база во Кувајт, кој ИРГК го претстави како нов напад, и рече дека тоа е кршење на суверенитетот на таа земја.

Саудиското Министерство за надворешни работи соопшти дека категорично го отфрла нападот, опишувајќи го како дел од „повторени и злонамерни“ дејствија на Иран.

Ријад верува дека овој чин го прекршил суверенитетот на Кувајт, како и меѓународното право и Повелбата на Обединетите нации.

Во соопштението се предупредува дека ваквите потези ги поткопуваат меѓународните напори насочени кон враќање на безбедноста и стабилноста во регионот.

Со ова, саудиската страна го поврза нападот со пошироки регионални тензии и обиди да се спречи понатамошно влошување на ситуацијата на Блискиот Исток.

Властите на Саудиска Арабија ја истакнаа својата поддршка за Кувајт, неговите институции и граѓани. Во пораката се наведува дека Кралството ја потврдува својата солидарност со братската држава Кувајт, нејзината влада и народ, и ја повторува својата целосна поддршка за сите мерки што ги презема Кувајт за заштита на својот суверенитет, безбедност, стабилност и благосостојба на своето население.

