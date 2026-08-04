Сајбер напад: Протекоа податоци на 100.000 британски полициски службеници

0 SHARES Сподели Твитни

Имињата и контакт-податоците на околу 100.000 британски полициски службеници се појавија на дарк вебот, откако сајбер-криминалци ја пробија клучната база на податоци на органите за спроведување на законот, изложувајќи ги полицајците на потенцијални безбедносни ризици, објави „Тајмс“.

Протекувањето на податоците, за кое беше објавено во неделата, следува по поширока сајбер-кампања во која беа компромитирани и податоци што ги поседуваат Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Националната агенција за криминал (NCA) и Кралското обвинителство (CPS), наведува весникот.

Најновиот сајбер-напад доаѓа само неколку дена откако хакери го нападнаа Министерството за образование (DfE), при што беа изложени повеќе од 500.000 записи.

Компромитирана полициска база на податоци

Хакерите дошле до имињата, контакт-податоците и припадноста на полициските службеници, откако ја пробиле Националната правна полициска база на податоци (Police National Legal Database – PNLD), онлајн правен ресурс што го користат полициските служби низ Англија и Велс.

Властите сметаат дека зад нападот стои сајбер-криминалната група ExfilSquad, како дел од серијата неодамнешни напади насочени кон западни институции.

„Работев на случаи поврзани со сериозен организиран криминал и испратив високорангирани криминалци зад решетки. Протекувањето на моите лични податоци е крајно вознемирувачко и ги изложува полицајците на сериозен ризик“, изјавил еден од засегнатите службеници за „Тајмс“.

„Во минатото, поради природата на мојата работа, бев принуден да се преселам во безбедни куќи и да продавам автомобили. Сега ќе морам да бидам многу повнимателен на интернет и да внимавам на секој што би се обидел да дојде до уште почувствителни информации.“

Пробивањето на системот на Министерството за образование резултирало со објавување на 607.000 записи на дарк вебот, а се верува дека нападот бил мотивиран од финансиска корист, а не од идеолошки причини.

Во онлајн порака, ExfilSquad ги предупредила жртвите дека, откако нивните податоци еднаш ќе бидат објавени, тие ќе останат јавно достапни на неодредено време, повикувајќи ги организациите да платат за да избегнат дополнителни последици.

Националната правна полициска база на податоци (PNLD) широко ја користат полициските службеници како правен водич при секојдневното извршување на полициските задачи. Во Англија и Велс работат околу 145.550 полициски службеници со полно работно време, а се смета дека голем дел од нив во текот на својата кариера ја користеле оваа база на податоци.

The post Сајбер напад: Протекоа податоци на 100.000 британски полициски службеници appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: