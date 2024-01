Северина го запали интернетот со фотографии во секси костими за капење: „Со тебе нема зима“

0 SHARES Сподели Твитни

По празниците, кои ги помина и на работа и со своите најблиски , пејачката реши да „скокне“ на одмор во потоплите краишта и го избра Тајланд.

Таа замина на егзотично патување со своите пријатели, а своите фанови на социјалните мрежи ги израдува со неколку предизвикувачки објави каде ја покажа и својата одлична фигура и божествената природа во која ужива.

Сменила неколку костими за капење, а изгледа дека овој пат во нејзиниот куфер се најдоа само црни… Сите три модели кои досега ги покажала одлично и прилегаат и во нив гордо ја истакна својата фигура, па не е чудно што таа привлече големо внимание и наиде на воодушевување на фановите.

Северина прво позираше во базен во црн дводелен костим за капење во кој не ја откри целосната фигура. Таа имаше и моден додаток во вид на црно-бели очила за сонце, а комплиментите за нејзиниот изглед брзо почнаа да пристигнуваат.

„Зима, зима – па што, ако е зима, не е лав“, на шега рече таа со објавата, а фановите рекоа дека изгледа одлично и дека ги „загреала“.

Една од комбинациите вклучуваше едноделен костим за капење, апостолки и плетена чанта, а Северина овој ефикасен стајлинг го зачини со детал околу вратот и црни очила за сонце.

А не помалку ефикасна и третата комбинација која ви ја прикажавме на почетокот на текстот, а тоа е дводелен костим чиј долен дел е со висок струк, а горниот е како топ.

Во кое издание најмногу ви се допаѓа Северина?

Да се ​​потсетиме и како изгледаше минатото лето…

