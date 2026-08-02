Скандал во Google Earth: Вештачката интелигенција генерираше кратер, компанијата веднаш го исклучи

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Одлуката доаѓа само еден ден откако луѓето ја користеа алатката за да создадат лажни сателитски слики.

Google го повлекува генерирањето слики со помош на алатката Nano Banana во рамките на платформата Google Earth, помалку од еден ден откако ја објави нејзината интеграција на 30 јули.

„Свесни сме дека луѓето единствено ѝ веруваат на платформата Google Earth кога станува збор за сигурна претстава на светот. Видовме експерти за геопросторни податоци како ја користат оваа опција за голем број корисни цели, но исто така видовме луѓе како споделуваат снимки од екранот од генерирани слики што се чини дека ги кршат нашите правила“, се вели во соопштението на компанијата споделено на мрежата X.

Соопштението доаѓа откако 404 Media покажа дека алатката за генерирање слики на Google Earth може лесно да се искористи за создавање лажни сателитски слики. Во еден пример, авторот Џозеф Кокс ја користел алатката за да создаде слика од кратер од експлозија во Лос Анџелес. Во друг пример, тој додал демонстранти веднаш пред кампусот на Google во Маунтин Вју, Калифорнија. Во тоа време, компанијата ги минимизираше загриженостите за дезинформации, тврдејќи дека луѓето би можеле да користат алатки како Gemini за да ја потврдат автентичноста на која било слика генерирана од Nano Banana.

„Ги сфаќаме дезинформациите сериозно — секоја слика креирана со алатката Nano Banana во Google Earth содржи дигитален воден печат SynthID, па ако некој не е сигурен за сликата, може да ја праша апликацијата Gemini или да го користи Lens во Search за да провери дали сликата е генерирана од вештачка интелигенција. Покрај тоа, ние спречуваме создавање слики со штетни теми и постојано ги ажурираме нашите механизми за заштита“, се вели во соопштението на компанијата.

Сепак, како што подоцна Кокс истакна на „Блу Скај“, „тврдењето на Гугл дека вклучува воден печат што може да ги идентификува [сликите од алатката Нано Банана] како генерирани од вештачка интелигенција е сосема бесмислено кога станува збор за тоа како всушност функционираат дезинформациите“.

Во петокот, Google ја повтори својата одбрана дека сликите генерирани од Google Earth се со воден печат, но додаде дека ќе спроведе построги заштитни мерки пред да дозволи повторно генерирање на слики во рамките на платформата Google Earth.

The post Скандал во Google Earth: Вештачката интелигенција генерираше кратер, компанијата веднаш го исклучи appeared first on Во Центар.

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