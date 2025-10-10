Ски-центарот Копанки подготвува нова авантура: ноќно скијање за љубителите на зимските спортови

0 SHARES Сподели Твитни

За првпат оваа зима, скијачката сезона на Копанки ќе биде збогатена со ноќно скијање, што ќе ја претвори битолската ски патека во нова зимска атракција.Проектот се реализира со поддршка на Владата на Република Македонија, АД ЕСМ и Општина Битола, а во тек е изградбата на модерен систем за осветлување кој ќе овозможи безбедно и автентично ноќно скијање под ѕвезденото небо на Пелистер.„Со новиот систем за осветлување, Копанки ќе стане уште поатрактивна дестинација за љубителите на зимските спортови и за туристите кои го посетуваат Битола“, велат од Општината.Со почетокот на зимската сезона, посетителите ќе можат да уживаат во ново светло, нови предизвици и незаборавни моменти на култната пелистерска патека.Битолчани веќе ја поздравија иницијативата, оценувајќи дека ноќното скијање ќе го збогати туристичкиот потенцијал на регионот и ќе донесе свежа енергија во зимската понуда на Битола.

