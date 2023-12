Сопругата на најбогатиот човек на светот „жари и пали“: Црвениот фустан ја скокотка фантазијата

0 SHARES Сподели Твитни

Новинарката Лорен Санчез неодамна со голем стил го прослави својот 54-ти роденден.

Нејзините блиски пријатели и таа ја приредија забавата на непозната локација, но уредно објавија фотографии на Инстаграм од вечерта.

Пријателите имале и „дрес код“, односно избрале црвени тоалети кои ги истакнуваат нивните адути.

Секој фустан беше специфичен на свој начин, а нашето внимание го привлече сопругата на најбогатиот човек на светот и основач на компанијата „Амазон“ Џеф Безос – Лорен Санчез.

Како што можете да видите, 54-годишната облекла црвен фустан со длабоко деколте кој ги истакнувал нејзините гради, но и тесниот струк.

Целото издание го комплетираше со едноставна шминка во „голи“ тонови.

Како ви се допаѓа?

View this post on Instagram A post shared by Lauren Sanchez (@laurenwsanchez)

Пронајдете не на следниве мрежи: