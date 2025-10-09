Спас за болките во колената: Народен лек кој докажано делува, а се прави од евтини состојки кои ги имате дома

0 SHARES Сподели Твитни

Како што годините минуваат, така се зголемува болката во грбот, вратот, рамената и колената. Вака ќе ја спречите!

Ако постојано ве болат грбот или колената, а болката со текот на времето ви го оневозможува движењето, време е за конкретен лек.

Ќе ви треба едно пакување желатин (5 грама) и четвртина чаша ладна вода.

Приготвување: Навечер, разматете кесичка од кој било желатин во четвртина чаша ладна вода и оставете го да отстои до утрината.

Примена: Секое утро, на празен стомак изедете ја оваа желатинеста смеса. Бидејќи вкусот е малку блуткав, може да додадете и лимонов сок или мед или јогурт. Додајте што било што би го подобрило вкусот.

Оваа терапија мора да трае 30 дена, па затоа обидете се да не ја прескокнувате ни едно утро.

Веќе по 10 дена ќе почувствувате олеснува, но немојте тогаш да заборавите на желатинот. Издржете и цели 30 дена пијте го овој лек.

Кога ќе завршите со користењето на овој лек, не смеете да го користите во наредните 6 месеци.

Ова е проверен метод на лекување кој на милиони луѓе им помогнал да ја обноват рскавицата и така да ги намалат или целосно да ги отстранат болките од зглобовите и половината.

Зошто желатин?

Овој производ се добива со обработка на коските и тетивите на говедата. На луѓето им ја подобрува состојбата на крвните садови и влакната во телото Желатинот содржи и корисни аминокиселини кои благотворно влијаат врз сврзното ткиво, што е посебно важно кога станува збор за болестите на зглобовите.

Желатинот поттикнува:

зајакнување на срцевиот мускул и зглобовите

нормализација на метаболизмот

подобрување на здравјето на кожата и косата

подобрување на растот на косата и ноктите

еластичност на тетивите и лигаментите

спречува развој на болести на зглобовите.

