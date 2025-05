“Станете заштитник на животните” – хуманитарна изложба во зоолошката градина во Скопје.

0 SHARES Сподели Твитни

Како што најавуваат од Зоолошката градина, посетителите ќе имаат можност да ги видат уметничките дела кои студентите на Факултетот за дизајн и мултимедија од АУЕ- Фон ги сликале на лице место во скопската зоолошка, инспирирани од животните и природата.

„Секој посетител ќе може со одредена донација да стане сопственик на едно од уметничките дела на талентираните студенти, а со тоа да биде општествено одговорен и да се приклучи кон зголемување на благосостојбата на животните во ЗОО Скопје. Ве покануваме заеднички да се дружиме на делот кај бината и игралиштето веднаш после влезот во Зоолошка градина Скопје“, посочуваат во нивното соопштение.

