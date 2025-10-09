Стапија на сила американските санкции  врз  српската нафтена компанија НИС 

Српската нафтена компанија НИС ја информираше јавноста дека компанијата сè уште не ја продолжила својата посебна лиценца од Министерството за финансии на САД, што овозможува непречено оперативно работење.

NIS нагласува дека приоритетите, како и досега, остануваат редовно снабдување на домашниот пазар со нафтени производи, како и зачувување на социјалната стабилност на нејзините вработени.

Како што е наведено, NIS во овој момент обезбедил доволно резерви на нафта за преработка, додека бензинските пумпи редовно се снабдуваат со сите видови нафтени производи.

„Откако компанијата беше наведена на листата SDN (Специјално назначени национални) во јануари, NIS внимателно ја следи ситуацијата и се обидува да го прилагоди своето работење на новите околности“, објави NIS.

Во случај странските платежни картички (Mastercard, Visa) да престанат да функционираат, плаќањето на бензинските пумпи ќе биде можно со домашната картичка „Дина“, готовина и методот „IPS show“.

Користењето и плаќањето со картички „Са нама на путу“, Agro и Taksi ќе бидат достапни без прекин.

„Во однос на големопродажбата, обезбедени се и непречени трансакции на плаќање во динари, а НИС, од своја страна, останува сигурен партнер и подготвен да ги исполни сите договорни обврски кон деловните партнери, вклучувајќи ги корпоративните клиенти и големите клиенти. Платежните картички на корпоративните клиенти функционираат непречено“, наведува НИС, додавајќи дека, во соработка со партнерите, Владата на Република Србија и акционерите, НИС работи на надминување на оваа ситуација.

НИС, исто така, продолжува да соработува со Министерството за финансии на САД по барањето за отстранување од листата на SDN, кое компанијата првично го поднесе на 14 март, а го дополни на 28 септември оваа година.

„Бришењето од листата е долг и сложен процес.

Компанијата продолжува внимателно да ја следи моменталната состојба и навремено ќе ја информира јавноста за сите нови околности што можат да влијаат на работењето на НИС“, се вели во соопштението на НИС.