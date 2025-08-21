Трамп и Путин, Никсон и Хрушчов: Новa објава на Трамп

Американскиот претседател Доналд Трамп објави фотографија од него со рускиот претседател Владимир Путин од самитот во Алјаска, а со неа ја спореди со фотографија од поранешниот потпретседател на САД, Ричард Никсон и поранешниот прв секретар на Централниот комитет на КПСС Никита Хрушчов.

Фотографијата од Никсон и Хрушчов доловува момент од дебатата на Московскиот индустриски саем во 1959 година. Додека Хрушчов и Никсон ги разгледуваа изложбените павилјони, тие застанаа пред американска моделна кујна, расправајќи за тоа која земја има подобра технологија. Никсон, покажувајќи со прст кон Хрушчов, рече: „Ние сме побогати од вас“. Хрушчов одговори: „Ќе ве стигнеме и ќе ве престигнеме“. Ова беше кулминацијата на дебатата.

По пристигнувањето во Соединетите Држави, Никсон успешно ја искористи оваа фотографија во својата претседателска кампања. Американците добија впечаток дека Никсон излегол како победник од дебатата, врз основа на решителниот став на Никсон кога го покажа прстот кон својот советски колега.

На 15 август, во Алјаска се одржа состанок меѓу претседателите на Русија и Соединетите Држави, Владимир Путин и Доналд Трамп. Лидерите се сретнаа во воената база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ. Разговорите во потесен формат „три на три“ траеја два часа и 45 минути. Од руска страна, на состанокот присуствуваа рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и претседателскиот помошник Јуриј Ушаков. САД ги претставуваа државниот секретар Марко Рубио и специјалниот претставник на американскиот претседател Стивен Виткоф.