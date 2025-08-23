Трамп се пофали дека Путин му пратил фотографија од средбата во Алјаска

Претседателот на САД Доналд Трамп вчера покажа фотографија за која рече дека му ја испратил рускиот претседател Владимир Путин, на која стојат еден до друг на средбата во Алјаска на 15 август. Трамп ја покажа фотографијата во Овалната соба додека објавуваше дека ждрепката за Светското првенство во 2026 година ќе се одржи во Вашингтон во Центарот Кенеди.

„Тукушто ми испратија фотографија од некој што многу сака да биде таму“, рече Трамп. „Тој искажа многу почит кон мене и кон нашата земја, но не толку почит кон другите“. „Ќе го потпишам ова за него. Но, ми ја испратија и помислив дека би сакале да ја видите“, продолжи Трамп. „Тоа е човек по име Владимир Путин за кого верувам дека ќе дојде во зависност од тоа што ќе се случи. Можеби ќе дојде, а можеби и не, во зависност од тоа што ќе се случи. Имаме многу работи што ќе се случат во следните неколку недели“. „Но, мислев дека е убава слика од него. Во ред од мене, но убава од негова страна. Значи, многу е убаво што ми е испратена“, додаде Трамп.

Коментарите следат во време кога моментумот во мировните преговори се чини дека застојува по брзата недела на дипломатија на Трамп. Трамп на 15 август беше домаќин на Путин во Анкориџ, што беше првпат Путин да се сретне со американски лидер откако ја започна својата брутална инвазија на Украина. Потоа, на 18 август Трамп ги пречека украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери во Белата куќа.

Тој ден, Трамп објави дека почнува да организира билатерална средба меѓу Путин и Зеленски. Но, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров вчера изјави дека не е планирана средба меѓу Путин и Зеленски. Лавров изјави дека „Путин е подготвен да се сретне со Зеленски кога агендата ќе биде подготвена за самит, а оваа агенда воопшто не е подготвена“. Плус, Лавров побара Москва да има улога во какви било безбедносни гаранции за Украина по војната, и речедека разговорите оваа недела меѓу лидерите на НАТО и САД за ова прашање се „залудни“.

Откако Трамп говореше за фотографијата од него и Путин, беше прашан за неговата реакција на неодамнешниот руски напад врз Украина што погоди американски производител на електроника.

„Реков дека не сум среќен поради тоа и не сум среќен поради ништо што има врска со таа војна“, рече Трамп. „Не, не сум среќен за ништо во врска со таа војна. Ништо. Воопшто не сум среќен. Ќе видиме што ќе се случи. Велам, во текот на следните две недели ќе откриеме во кој правец ќе оди. И, подобро е да бидам многу среќен“, додаде Трамп и додаде дека ќе знае „за две недели“ што ќе прави во однос на Русија и Украина.

„Тоа ќе биде многу важна одлука. А тоа е дали ќе бидат масивни санкции или масивни царини или и двете, или нема да правиме ништо и ќе кажеме: „Тоа е ваша борба“, рече Трамп.

