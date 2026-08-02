Убиената Русинка била модел и живеела во Санкт Петербург: Пријателите откриле каде одела пред да исчезне – Пронашле сведок, меѓутоа…

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Људмила Туркова Константинова (28), која наводно беше убиена во Белград на 26 јули во изнајмен стан во Борча, живеела во Санкт Петербург и работела како шанкерка, промотерка и модел за боди арт.

– Људмила беше весела млада девојка. Исклучително убава и полна со живот. Ги обожаваше тетоважите и имаше неколку на своето тело – тетоважа од две змии на левата нога на предниот дел од бутот, голема калиграфска тетоважа на предниот дел од десната теле, тетоважа во јапонски стил на рамената, како и неколку помали тетоважи – рекоа нејзините пријатели.

Откако дознале дека Људмила е убиена во Белград, тие им кажале на некои руски медиуми дека на 23 јули таа долетала во Србија како турист за да престојува кај нејзините пријатели кои живееле таму претходните два месеци.

Таа ѝ пишала на мајка си дека е добро, но…

Да ве потсетиме дека руска државјанка беше убиена, како што се сомнева, на 26 јули рано наутро, а нејзиното тело беше пронајдено во куфер во каналот Вишељ во Падинска Скела. Под сомнение дека ја убил, К.Е. (25), државјанин на Турција додека се обидувал да се качи на авион и да избега од Србија.

Уапсен турски осомничен за убиство

– Нејзините пријатели пријавиле дека Људмила исчезнала во Белград откако не се вратила од ноќен излез на 25 јули. Последниот контакт што го имала со своите пријатели бил на 25 јули околу 23:15 часот, кога напишала во порака дека оди во клуб на Палилула. Речиси во исто време истата вечер, Људмила се допишувала и со нејзината мајка, која е во Русија, и ѝ пишала дека сè е во ред и дека излегува со своите пријатели, и дека ќе ја контактира следниот ден. Бидејќи следниот ден не контактирала со никого, ниту пак отишла во својот сместувачки капацитет, семејството и пријателите ги вклучиле алармите и тргнале во потрага по неа – се сеќава изворот.

Роднините се придружија во потрагата

Руската телевизија „Рен“ објави дека роднините на Људмила Туркова Константинова, за време на потрагата по неа, пронашле сведок кој наводно ја видел ноќта на нејзиното исчезнување, односно ноќта помеѓу 25 и 26 јули.

„Тој рече дека Русинката можеби била во напуштен магацин во близина на клубот во кој отишла. Пријателите на Људимила отишле во таа напуштена зграда, надевајќи се дека можеби ќе најдат некаква трага од неа, но не пронашле ништо“, вели Рен ТВ.

За жал, потрагата по Русинката во Белград заврши со откривање на нејзиното тело.

– Се сомнева дека во кобната ноќ таа отишла во изнајмен стан во Борча со осомничениот Турчин. Безбедносните камери од зградата ги снимиле двајцата како влегуваат во зградата држејќи се за раце. Тоа било на 26 јули околу 5:30 часот наутро. Сепак, следниот ден, камерата снимила дека само Турчинот ја напушта зградата, едвај влечејќи огромен куфер. Немало никаква трага од девојката – потсетува изворот и додава дека осомничениот турски државјанин бил уапсен на аеродромот во Белград, а дека куферот што го изнел од станот во Борча бил пронајден во канал полн со вода во Падинска Скела. Во куферот било телето на убиената девојка.

Телото е испратено на обдукција и се утврдува како Људмила е убиена во станот – вели изворот.

Патем, според руските медиуми, нејзините пријатели започнале кампања за собирање пари за да му помогнат на семејството на убиеното девојче да го донесе нејзиното тело во Русија.

„Почнуваме собирање средства за да ѝ помогнеме на мајката на Људмила. Собраните средства ќе бидат искористени за транспорт на нејзиното тело од Србија во Русија, организирање на погребот и покривање на сите трошоци. На семејството му е потребна поддршка во ова тешко време. Секоја донација, без оглед на износот, ќе биде важна и ќе помогне Људмила да се испрати достоинствено во нејзиното вечно почивалиште“, напиша еден од нејзините пријатели на Телеграм.

Истрагата за бруталното убиство ја води Вишото јавно обвинителство во Белград, објавува Курир.рс.

The post Убиената Русинка била модел и живеела во Санкт Петербург: Пријателите откриле каде одела пред да исчезне – Пронашле сведок, меѓутоа… appeared first on Во Центар.

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