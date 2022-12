Украина ослободи повеќе од половината од окупираните територии

Британското Министерство за одбрана објави дека украинските сили ослободиле околу 54 отсто од територијата окупирана од руските сили од почетокот на инвазијата на 24 февруари оваа година.

Како што се вели во објавата на Твитер, според Лондон, руските сили во моментов контролираат околу 18 отсто од меѓународно признатата територија на Украина, која вклучува области во источниот регион Донбас, но и Крим – украинскиот полуостров анектиран од Русија во 2014 година.

Ukraine has liberated around 54% of the maximum amount of territory Russia seized since 24 Feb 2022.

Russia now controls around 18% of internationally recognised areas of Ukraine, including the Donbas and Crimea regions under Russian control since 2014.pic.twitter.com/0OkcQLtjMA

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 12, 2022