0 SHARES Сподели Твитни

Хилари Болдвин проговори за својот брак и бројните коментари што ја следат поради фактот што нејзиниот сопруг, Алек Болдвин, е 26 години постар од неа.

Поранешната учесничка во „Танц со ѕвездите“ Хилари Болдвин имала 27 години и работела како инструкторка по јога кога го запознала својот сегашен сопруг, 68-годишниот Алек Болдвин , со кого има седум деца .

По една година врска, тие се венчаа, без оглед на бројните коментари што ги следеа дури и тогаш.

Иако признава дека големата разлика во години може да остави сомнителен впечаток , таа ги отфрла тврдењата дека влегла во врската поради пари.

Зборувајќи во емисијата PageSix Radio на SiriusXM, 42-годишната Хиларија изјави дека кога се запознале, таа била „27-годишна инструкторка по јога“, додека Алек бил „богат и славен постар маж“.

„Но, јас не сум таква“, рече таа, зборувајќи за впечатокот дека можеби изгледа како жена која ги брка богатите мажи. „Од самиот почеток, тој се обидуваше да ми купи работи, а јас велев: „ Не, не го сакам тоа. ““

„Живеев во мал стан, а секој жител на Њујорк знае дека температурата во станот е често посебна приказна, нели? Имав компјутер кој не работеше баш добро и го користев за да ги затоплам рацете навечер.“

„Му реков: „Не сакам да ми купуваш работи затоа што сакам да бидам сигурна дека те сакам таков каков што си “, рекла таа за тоа зошто ги одбила подароците од Алек на почетокот на нивната врска.

Иларија и Алек имаат седум деца – Кармен Габриела (12), Рафаел Томас (10), Леонардо Анхел (9), Ромео Алехандро (8), Едуардо „Еду“ Пао (5), Марија Лусија (5) и Иларија Каталина (2). Таа на шега додаде дека ова не е баш она што треба да го прават „богатите ловци“.

„Успешна спонзорка би имала едно дете и би си заминала. Таа не би имала седум, бидејќи децата се многу скапи “, заклучи Хиларија.

The post „Успешна спонзоруша би родила едно дете и би си заминала, јас родив седум“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: