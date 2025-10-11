Филипче за директорот на Неврологија кој земал кокаин: Многу сериозно прашање е дали во таква состојба не загрозил пациенти

На новинарско прашање како го коментира најновиот скандал со директорот на Неврхирургија Кузмановски, за кој излезе видео како конзумира дрога, претседателот на СДСМ, д-р Венко Филипче одговори:

„Сметам дека треба да реагира лекарската комора во однос на тоа да се направи проценка дали и колку време наназад се случувало тоа, односно дали во една таква состојба доктор воопшто може да лекува пациенти. Така да, тоа е многу сериозно прашање, можеби во прашање биле доведени животи на некои негови пациенти доколку бил во некоја таква состава, сега да не прејудицираме, но ова работа заслужува сериозна анализа и проверка од страна на комората“ рече Филипче.