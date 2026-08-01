Салатата, која со години е нејзина омилена, зазема посебно место меѓу јадењата на кои секогаш со задоволство се враќа.
Постојат жени кои се чини дека им пркосат на годините, а Џулија Робертс е без сомнение една од нив.
Холивудската актерка и денес воодушевува со својата природна убавина, светла насмевка и витка фигура, поради што многумина се прашуваат која е нејзината тајна.
Иако редовно вежба, тој признава дека најголема заслуга ѝ ја припишува на балансираната исхрана . Салатата, која со години е една од нејзините омилени, зазема посебно место меѓу јадењата на кои секогаш со задоволство се враќа.
Рецепт за салата „Фит“ од Џулија Робертс
Состојки:
400 г наут, по можност конзервиран
100 г млад спанаќ
2 моркови
1 шака ореви
100 г фета сирење
сол и бибер
Фотографија: Shutterstock | DronG/Shutterstock
Подготовка:
Добро измијте го наутот, исцедете го и ставете го во сад за сервирање. Измијте го спанаќот, излупете го и исечете го морковот на тенки ленти и додадете го наутот. Измешајте сè и зачинете, потоа изматете го дресингот и додадете го во салатата.
Облекување:
3 лажици оцет
1 лажица сенф
5 лажици маслиново масло
сол и бибер
Оваа салата може да биде и комплетен летен оброк бидејќи ќе ви даде доволна количина на протеини и влакна. Овие состојки се неопходни за одржување на витка линија, која Јулија ја покажува во сите пригоди – од опуштена прошетка на плажа или пливање, до снимање модни реклами или нови филмови.
The post Фит салата на Џулија Робертс го топи салото околу половината: Лесна, евтина и брза за подготовка appeared first on Во Центар.