Хаос во Австралија поради невремето! Огромен град уништи се пред себе, поплавите ги блокираа патиштата, шест лица загинаа (ВИДЕО/ФОТО)

Неколку лица се повредени, а неколку илјади домови останаа без струја

Разорни ветрови, поплави и голем град го погодија југоисточниот дел на Квинсленд, Австралија, предизвикувајќи големи доцнења во транспортот и доцнење на летовите.

Бирото за метеорологија предупреди дека „неколку бранови на грмотевици“ ќе го погодат југоисточниот дел на Квинсленд во сабота, со голем град, молњи и силен дожд.

Огромен град со големина од околу 4-5 сантиметри е забележан и на Тара во западната низина.

#Queensland: ‘Waves of storms’ unleash: Giant hail, flash flooding, two vehicles struck by lightning#News #QLD #Australia #Weather #QueenslandFloods #AustraliaNews #QLDFloods https://t.co/UbXfppCuCI pic.twitter.com/TCTM0IwIjp— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔞𝔦𝔩𝔶 𝔇𝔦𝔰𝔰𝔦𝔡𝔢𝔫𝔱 (@DailyD1ss1dent) December 30, 2023

Гром удрил во возилото додека се движело по автопатот Брус во Бурпенгари околу 9.20 часот. Возачот во стабилна состојба е пренесен во болницата Кабултур.

Во меѓувреме, на еден маж му се укажале полесни повреди откако копачот на кој се наоѓал бил погоден од гром во Еудлоу на брегот Саншајн.

Луѓето кои летаат до и од аеродромот во Бризбејн, исто така, може да очекуваат одложувања бидејќи бурите остануваат активни околу Бризбејн.

Parts of Queensland continue to be smashed with thunderstorms dropping hail the size of golf balls. More than 120 millimetres of torrential rain fell over the Sunshine Coast triggering flash-flooding | @matt_10johnston pic.twitter.com/3CtQkkwPHD— 10 News First Queensland (@10NewsFirstQLD) December 30, 2023

Силни поплави ги зафатија и патиштата низ брегот на Сонцето, вклучувајќи ги патиштата Бирбурум и Стив Ирвин.

Бирбурум забележа 110 мм врнежи во двата часа до 11 часот наутро, додека Ландсборо забележа 67 мм за половина час до 11.15 часот.

Brisbane, Gold Coast storm: Colossal system smashes cities and with flights heavily delayed at Brisbane Airport and GIANT hail is reported – as rain strikes elsewhere on the east coast #BRISBANE #CHRISTMAS #DAILYMAIL #GOLD_COAST #NEWS #QUEENSLAND #G…https://t.co/tHFSJk5AQ2— hardik (@hardik97494342) December 30, 2023

Налетите на ветровите од 93 километри на час беа забележани и во Гимпи околу пладне.

Шест лица загинаа, а неколку илјади домови беа зафатени од невремето во празничниот период.

Severe storms have struck the region once again, with wild weather today sending more families into the dark, while thousands of others are still waiting for power to be restored. Our team of reporters is LIVE with the latest.@OLathouris_9 @AbbeyGeran @BronteGildea #9News pic.twitter.com/Kimkf3Y4rP— 9News Queensland (@9NewsQueensland) December 30, 2023

Повеќе од 27.000 домаќинства сè уште беа погодени, многумина без струја, а само 80 отсто од услугите беа обновени во југоисточниот дел на Квинсленд до саботата наутро.

Бирото за метеорологија издаде тридневно предупредување за топлотен бран да ѕвони во Новата година со температури до 35 степени во западниот и централниот дел на Квинсленд.



