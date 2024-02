Хаос на парадата на Канзас Сити поради освојувањето на Суперболот: Полицијата реагира со пиштоли, навивачите се транспортираат во болници

0 SHARES Сподели Твитни

Фудбалерите на Канзас Сити Чифс го одбранија Купот на Ломбарди откако го совладаа Сан Франциско Фортнајтерс со 25:22 по продолжението во Супер Боул LVIII. Неколку дена подоцна низ улиците на градот се одржа традиционална прослава, но таа прерасна во општ хаос.

Како што напиша полицијата на Канзас Сити на социјалната мрежа „Х“, во близина на станицата Јунион се пукало со барање сите да го напуштат тој дел од градот.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.— kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024

На директниот пренос на телевизијата КСХБ 41 се гледа гужва на споменатата локација, каде неодамна заврши парадата. Поединци ја прескокнуваат бариерата за да избегаат од сцената.

Во преносот беше кажано дека некои фанови слушнале силна бучава пред да почнат да бегаат од споменатата локација.

Сè уште не се знае точно што се случило, но се известува дека на местото на настанот излегла полиција за да ја разреши ситуацијата.

