Чешка ја забранува комунистичката пропаганда

Чешка го изедначи промовирањето на комунизмот со промовирање на националсоцијализмот. Комунистичката партија во оваа земја-членка на ЕУ има десетици илјади членови и е успешна. Дали сега ќе биде забранета?

За цврстите противници на комунизмот во Чешка, ова го означува крајот на еден многу долг пат: Повеќе од триесет години по демократската „Кадифена револуција“ во ноември 1989 година, тие побараа комунистите да бидат третирани еднакво со националсоцијалистите и сличните авторитарни идеологии, соодветно на тоа, да бидат забранети.

Тоа сега и се случи: Во втората половина на јули, претседателот Петр Павел потпиша амандман на Кривичниот законик со кој јасно се изедначуваат националсоцијализмот и комунизмот во Чешка. Со потписот на претседателот заврши законодавниот процес. Новиот закон ќе стапи на сила на 1 јануари 2026 година.

Амандманот на законот беше инициран од граѓанското движење „Ноември сè уште не е завршен“. Нејзин водач е Мартин Мејстрик, студентски лидер од ерата на Кадифената револуција, а подоцна и сенатор. Историчари од чешкиот Институт за проучување на тоталитарни режими (УСТР) исто така се приклучија на иницијативата. Оваа пролет, тој беше усвоен во Домот на пратениците и во Сенатот од група пратеници и политичари од проевропската коалициска влада на премиерот Петр Фиала.

„Секој што основа, поддржува или пропагира националсоцијалистичко, комунистичко или друго движење кое докажано има за цел потиснување на човековите права и слободи или пропагира расно, етничко, национално, верско или класно непријателство или непријателство кон друга група лица, ќе се казни со затвор од една до пет години“ – гласи новата формулација на член 403 од Чешкиот кривичен законик.

