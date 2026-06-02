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Швајцарската фудбалска репрезентација денес отпатува на Светското првенство, но без еден од своите најдобри играчи.

Еден од најдобрите играчи во тимот на Мурат Јакин, Брил Емболо, не отпатува во САД поради проблеми со визата.

„Едно седиште празно, но не за долго“, пишува во објавата на швајцарската асоцијација покрај тимската фотографија од авионот.

Патем, претходно тие понудија објаснување зошто напаѓачот на Рен не може да патува со тимот на Светското првенство.

„За жал, Брил Емболо не може да патува во САД со тимот. Неговата ESTA дозвола беше важечка до денес, а во 10:30 часот добивме информација дека неговата апликација повторно е манипулирана. Сега сме во контакт со властите и претпоставуваме дека Брил или ќе долета денес или утре и ќе се приклучи на тимот“, се вели во соопштението на швајцарската федерација.

Овој 29-годишник е еден од најпостојаните меѓународни играчи на Швајцарија, постигнувајќи 29 гола на 86 натпревари.

ESTA е автоматизиран систем што го користат американските власти за да го утврдат правото на посетителите да влезат во земјата без класична виза, а ваквите ненадејни ревизии не се невообичаени. Швајцарската федерација вети дека ќе ја информира јавноста навремено штом ќе има нови информации за статусот на нивниот напаѓач.

Да додадеме дека Швајцарците ќе се натпреваруваат против Австралија во Сан Диего на 6 јуни, што ќе биде нивна генерална проба за Светското првенство.

За потсетување, Швајцарците се противници на Босна и Херцеговина на Светското првенство, а двата ривали ќе се соочат во Ингелвуд на 18 јуни во 21:00 часот.

Претходно, Швајцарците ќе го отворат турнирот против Катар, додека во последното коло ќе се соочат со Канада.

The post Швајцарците отпатуваа на Светското првенство без една од нивните најголеми ѕвезди: „Едно место празно, но не за долго“ appeared first on Во Центар.

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