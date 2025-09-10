Шефот на НАТО ја обвинува Русија, открива чии авиони неутрализирале беспилотни летала во Полска

Во неутрализирањето на беспилотни летала над Полска учествувале авиони од четири земји-членки на НАТО, од кои, според полскиот премиер, три или четири биле соборени, изјави генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

„Синоќа, беспилотни летала од Русија го нарушија полскиот воздушен простор. Нашиот систем за воздушна одбрана беше активиран и заштитата на територијата на НАТО беше успешно обезбедена. Заедно со Полска беа вклучени и неколку други сојузници – полски Ф-16, холандски Ф-35, италијански и германски авиони и еден авион за полнење гориво“, рече Руте.

Тој на прес-конференција изјави дека Алијансата спроведува сеопфатна проценка на изјавите на Полска за инцидентот со беспилотното летало.

„Советот на НАТО се состана денес и ја разгледа ситуацијата во светлината на барањето на Полска за одржување консултации во согласност со член 4 од Договорот за НАТО“, рече тој. Портпаролот на полската влада, Адам Шлапка, изјави дека НАТО се повикал на член 4 од Северноатлантскиот договор, кој предвидува дека земјите-членки ќе се консултираат едни со други ако, според нивно мислење, територијалниот интегритет, политичката независност или безбедноста на која било страна е загрозена. Претходно, полскиот премиер Доналд Туск изјави дека беспилотни летала што „претставувале опасност“ биле соборени над Полска и дека тој верува дека се „руски“, но не даде никакви докази за тоа тврдење.

Тој тврдеше во парламентот дека 19 беспилотни летала наводно влегле на територијата на земјата. Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави претходно денес дека лидерите на ЕУ и НАТО секојдневно ја обвинуваат Русија за провокации, најчесто без да се потрудат да презентираат никакви аргументи. Вршителот на должноста амбасадор во руската амбасада во Варшава, Андреј Ордаш, изјави дека беспилотните летала што ги спомена Полска влегле на територијата на таа земја од Украина. Началникот на Генералштабот на белоруската армија, Павел Марувејко, изјави утрово дека Белорусија ги известила Полска и Литванија во текот на ноќта дека непознати летачки уреди се приближуваат кон нивната територија.