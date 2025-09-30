Шокантно во Европа: Срби уапсени за поставување свински глави пред џамии и зелена боја на синагоги

Српските власти привеле 11 граѓани поврзани со серија провокативни акции во Париз и Берлин, вклучувајќи оставање свински глави пред џамии и фрлање зелена боја на синагоги и споменици, во екот на тензиите околу војната во Газа, пренесе „Гардијан“.

Главниот осомничен М.Г., кој исчезнал, се сомничи дека дејствувал по „инструкции на странска разузнавачка служба“ и ја организирал операцијата. Акциите биле внимателно координирани со настани поврзани со конфликтот во Газа, со цел да се поттикне омраза и меѓурелигиска нетрпеливост.

Осомничените се притворени во Смедерево и наскоро ќе бидат испрашани, додека истрагата продолжува да ја испитува потенцијалната врска со странски влијанија и намерни деструктивни акции.

Министерството за внатрешни работи на Србија истакнува дека Белград одржува блиски односи со Москва и продолжува да одбива санкции против Русија, додека инцидентот ја нагласува комплексната геополитичка и верска ситуација во регионот.