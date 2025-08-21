Шумската полиција ќе добие бенефициран стаж

Припадниците на Шумската полиција добиваат бенефициран работен стаж како нивните колеги во Затворската полиција кои оваа поволност ја имаат од 2018 година. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски, вели дека Правилникот за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење е веќе објавен во Службен весник.

– Со ова, припадниците на шумската полиција добиваат право на бенефициран стаж – право што долги години го бараа, но и покрај бројните ветувања, сè досега остануваше нереализирано. Со оваа одлука се оддава почит и признание за секојдневната работа, пожртвуваноста и ризикот што шумските полицајци го преземаат во заштитата на шумите и природните ресурси на нашата држава – објави Трипуновски.

Според Независен синдикат на Шумска полиција и администрација, институционалната постапка е почната уште пред 2 години.

– По 27 години од формирањето, Шумската полиција добива бенифициран стаж – нагласуваат од НСШПА.