„Ќе пропаднеме како држава“ – загрижувачка порака од Илон Маск за американската економија

Директорот на Тесла, Илон Маск, изрази јасно загриженост дека финансискиот колапс на Соединетите Американски Држави е неизбежен ако вештачката интелигенција и роботиката не доведат до значајна трансформација на економијата и не помогнат во намалувањето на растечкиот јавен долг. Во интервју за познат економски магазин, Маск нагласи дека актуелното ниво на задолжување е неодржливо и предупреди дека без технолошки иновации, САД се движат кон банкрот. Според него, јавниот долг сега достигнува околу 38.5 билиони долари, додека само каматите изнесуваат скоро еден билион долари годишно, што веќе надминува буџетот за одбрана.

Маск истакна дека без масовна имплементација на вештачката интелигенција и роботиката, Америка е “практично завршена”, бидејќи ниту една друга мерка не може долгорочно да го реши проблемот со јавниот долг. Во врска со својот ангажман во Владата, Маск изрази надеж дека ќе успее да го забави, како што тој го нарекува, фискално неодржливиот курс на земјата и да создаде време за новите технологии да доведат до економски раст. Тој предвиде дека без такви иновации, САД “со сигурност ќе се соочат со банкрот”.

Исто така, Маск предупреди на можните последици од наглиот технолошки напредок, истакнувајќи дека зголеменото производство може да предизвика дефлација, што дополнително ќе го оптовари долгот. Иако САД имаат предност како светска резервна валута, тој смета дека економските ризици и понатаму остануваат сериозни. Во исто време, американски економисти и финансиски институции предупредуваат дека земјата се движи по патека која би можела да доведе до различни фискални кризи, и дека без значителни промени во политиките, “некој вид на криза е речиси неизбежна”.