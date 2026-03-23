0 SHARES Сподели Твитни

Објавувањето на Џорџина Родригез , свршеницата на познатиот португалски фудбалер Кристијано Роналдо , привлече големо внимание на социјалните мрежи.

Џорџина објави фотографија на својата стори која совршено го прикажува луксузниот животен стил на славниот пар. Верувале или не, една фотографија покажува богатство од околу 18 милиони евра!

Станува збор за „романтична“ фотографија на која се гледаат само нивните раце на воланот од автомобилот на Роналдо… Сепак, станува збор за еден од најскапите автомобили од богатата колекција на Португалецот – „Бугати Чентодиечи“ вреден околу 11,8 милиони евра.

Тие носат часовници „Патек Филип“ на рацете – моделот на Кристијан вреди околу 615 илјади евра, а „скромниот“ на Џорџина 385.000.

И тоа не е сè… На раката на свршеницата на Роналдо се наоѓа дијамантски прстен чија вредност се проценува на вртоглави 5,3 милиони евра !

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

The post 18 МИЛИОНИ ЕВРА НА ЕДНА ФОТОГРАФИЈА! Најавата за Џорџина на Роналдо ги запали социјалните мрежи – сè блеска од луксуз! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: