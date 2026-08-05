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Честата употреба на вештачка интелигенција (ВИ) може да доведе до развој на зависност, да ја отежни директната комуникација меѓу луѓето и да предизвика проблеми во адаптирањето кон социјалната средина, изјави Вера Никишина, директорка на Институтот за клиничка психологија и социјална работа на Московскиот универзитет „Пирогов“.

Никишина за РИА Новости изјави дека интензивната интеракција со системите за вештачка интелигенција може да ја зголеми потребата на корисниците да се повлечат од реалните социјални односи.

– Колку повеќе човек комуницира со вештачка интелигенција , толку повеќе тешкотии се соочува во реалната комуникација. Во исто време, расте потребата да се дистанцираат од општествената реалност, а последица од таквата зависност е тешкотијата во функционирањето во реална општествена средина, без посредство на технологијата – предупреди Никишина.

Според неа, луѓето кои развиваат ваков вид зависност може да доживеат поизразени негативни емоционални состојби за време на директните социјални контакти, поради што ќе имаат тенденција да се вратат на комуникација со вештачка интелигенција, каде што имаат впечаток дека се подобро разбрани.

Никишина додаде дека таквите луѓе можат да развијат нарушувања на прилагодувањето, додека недостатокот на вистинска социјална комуникација може да доведе до зголемена анксиозност, на која со текот на времето може да се придружат разни фобии.

The post Al ни ствара зависност, но тоа не е најлошото: Психолог даде шокантни тврдења appeared first on Во Центар.

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