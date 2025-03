Apple го прилагодува лансирањето нови функции во согласност со регулативите на ЕУ

0 SHARES Сподели Твитни

Поради регулативите предложени од Дигиталниот Пазар, Apple неодамна ги одложи некои од новите функции во iOS 18 за корисниците во Европската Унија. Се чини дека ова ќе стане вообичаена пракса во иднина. Една функција која беше достапна уште од претходната година, се очекуваше да биде вклучена во iOS 18.4 за корисниците во ЕУ, но не е присутна во бета верзиите. Станува збор за можноста да се прикаже екранот од iPhone на Mac. Со оглед на тоа што процесот на бета тестирање е речиси завршен, малку е веројатно дека оваа функција ќе биде дел од финалната верзија.

Издавањето на iOS 18.4 за сите корисници е планирано за следната недела или почетокот на април. Новата верзија ќе донесе неколку изменувања, но и ќе го одложи подобрувањето поврзано со Siri. Ова укажува дека Apple избра да ги ограничат некои од функциите за своите корисници во ЕУ, наместо да ја овозможат технологијата на трети страни. Европските регулации го бараат тоа, додека Apple е познат по затворените системи насочени кон оптимално функционирање на нивните производи.

Европската Комисија веќе издаде листа на функции кои Apple ќе мора да ги отвори за трети страни, но по се изгледа, Apple претпочита да ги ограничува овие функции, отколку да ги споделува. Останува да видиме како ова ќе влијае на натамошната стратегија на компанијата во однос на нејзиниот пристап кон пазарот во ЕУ.

