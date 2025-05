Google Maps додава опција за зачувување места преку скенирање слики

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Google

Google Maps воведува нова функционалност потпомогната од вештачката интелигенција, наречена Gemini. Оваа опција овозможува извлекување на локации од корисничките слики, особено оние прифатени од екранот како фотографии на веб страници, социјални мрежи и слично. За најдобро искористување на оваа нова можност, препорачливо е апликацијата да има целосен пристап до сите слики на уредот. Така, автоматски ќе се скенираат новите слики, и ако се најде локација, таа ќе биде вклучена во листа.

Меѓутоа, за оние кои се загрижени за својата приватност, постои опција самите корисници да додадат конкретни слики во Maps и потоа да се извлече локацијата од нив. Оваа функција се наоѓа во делот „You“ на Google Maps, и е означена со името „Screenshots.“ Засега е достапна на англиски јазик и не е достапна во сите земји, особено во однос на новите функции интегрирани со Gemini.

