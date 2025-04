HERE започнува 3Д мапирање на Македонија

0 SHARES Сподели Твитни

HERE Technologies, како водечка компанија во областа на дигитални карти и услуги за локација, оваа пролет ќе започне со мапирање на тродимензионални (3D) форми во Македонија. Оваа иницијатива се насочува кон создавање најсовремени карти низ светот. За да се соберат прецизни податоци за патиштата, кои вклучуваат ленти и патни знаци, во мај и јуни 2025 година, стилизирано возило на HERE, опремено со најнова технологија, ќе врши снимања по улиците. Покрај 3D и снимките на ниво на улица, ќе се внесуваат и податоци за значајни точки како што се дуќани, бензински пумпи и ресторани. Овие детали ќе придонесат за создавање на богати и детални мапи кои ќе подржуваат високо автономни возила и други напредни услуги, насочени кон зголемување на безбедноста на патиштата, намалување на сообраќајниот хаос и олеснување на навигацијата во урбаните средини.

Во следните недели, возилото на HERE ќе патува низ сите главни патишта на националната територија, како и низ улиците на одредени градови. Целиот процес се одвива непречено без да го попречува обичниот сообраќаен тек. HERE е посветена на зачувување и заштита на приватноста на луѓето. Снимените материјали се складираат во возилото и потоа, во шифриран формат, се пренесуваат и безбедно се чуваат. По пренесувањето, со помош на напреден софтвер, се врши откривање и замаглување на лица и регистарски ознаки. Овие снимки се објавуваат само по замаглувањето. Во ретки случаи каде снимките не се замаглени правилно, HERE овозможува оваа состојба да биде пријавена. За тоа, посетете ја официјалната веб-страница и користете ја алатката „Пријави Официјално“ што се наоѓа во долниот лев агол на картата. За повеќе информации за проектот, приватноста и мапирањето, ве покануваме да ја посетите: HERE веб-страница.

