“IMALA SAM PREJAK SE*S SA LJUBAVNIKOM”: Nije mogla da STANE sa VRHUNCEM dok joj je radio OVO

– Ja sam žena koja ima 28 godina i imam dvoje dece mlađe od četiri godine i muža koji ima 35 godina. Sramota me je da priznam da imam aferu s muškarcem koji ima samo 25 godina.

Znam da ova vezane vodi nigde on voli ležerne stvari, a ja sam u tome samo zbog dobrog seksa i bega od stvarnosti. Moj muž je divan i sjajan tata, ali ne želim više da imam seks s njim. Jednostavno nije dobro i boli me da to priznam – napisala je jedna žena za Mirror.

Njihova veza brzo je započela nakon što su se upoznali na odmoru pre pet godina. Bila je vrlo mlada i bila je to burna romansa, venčali su se i otkrila je da je trudna pre nego što su stvarno imali vremena da razmisle o tome šta rade. – Shvatam da pokušavam da smislim izgovore zašto imam aferu, ali želim stvari da stavim u kontekst. Seks je bio najjači.

Stalno me je dodirivao i dovodio do vrhunca. Šta da napravim? Osećam se slomljeno svaki put kad pomislim na to da ostavim muža i razorim živote svoje dece, ali ne mogu da nateram da se osećam na određeni način – nastavila je.

Mislim da nećete znati kako se osećate ili šta da učinite dok imate ovu aferu. Dakle, ako mislite da postoji šansa i da želite da spasite svoj brak, onda završite s aferom. Mislim da ako ste na početku imali jaku seksualnu i emocionalnu vezu sa svojim mužem, onda ju je moguće vratiti ako je to ono što želite.

Nije da vas on nikad nije seksualno privlačio, a kad imate malu decu, teško je se setiti se kako biti par. Dakle, okončajte aferu, za koju znate da ne vodi nikuda, i razgovarajte sa svojim mužem. Budite iskreni o svojim strahovima i poslušajte kako se on oseća – odgovorila joj je Coleen Nolan.

