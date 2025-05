Microsoft претстави два нови Copilot+ компјутери како надградба на ланските модели

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Microsoft Microsoft ги обнови двата лански компјутери од серијата Copilot+, кои се карактеризираат со ARM чипови и вештачка интелигенција. Овие уреди се истакнаа по тоа што Windows 11 конечно започна да функционира на ARM платформа, нудејќи сериозна конкуренција на Apple MacBook. Компанијата ги презентираше свежите модели на Surface Pro и Surface Laptop, обоени со мали измени во дизајнот и лесно намалување на екраните. Новиот Surface Pro е со 12-инчен екран, додека Surface Laptop е со 13-инчен. Овие уреди продолжуваат да работат на Snapdragon X Plus чипот од Qualcomm, кој во неколку варијанти претставува долгорочна конкуренција на MacBook и Apple-овите М чипови. Намалени димензиите на овие уреди значајно ги прават конкурентни на пазарот, особено споредувајќи ги со MacBook Air. Microsoft го нагласува времетраењето на батеријата како една од главните предности на овие нови модели.

