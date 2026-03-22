Moже ли нафтата да стигне до 200 долари за барел?

До пред еден месец, секој аналитичар кој би сугерирал дека меѓународните цени на нафтата би можеле да скокнат до 200 долари за барел, би бил исмеан од студиото. Кратко откако САД и Израел првпат го нападнаа Иран на 28 февруари, аналитичарите предупредија дека војната би можела да ги зголеми цените на нафтата над 100 долари за барел.

Сега, некои почнуваат да признаваат дека ова е реална можност, и со добра причина.

Извозот на нафта и гориво од Блискиот Исток изнесуваше 25,13 милиони барели дневно во февруари, објави Ројтерс овој месец, повикувајќи се на податоци од Kpler. До средината на март, ова се намали за близу две третини, на 9,71 милиони барели дневно. Vortexa има уште позагрижувачки бројки, со што дневниот просек во февруари изнесува 26,1 милиони барели сурова нафта и горива, а просекот од средината на март изнесува само 7,5 милиони барели дневно.

Сепак, уште полоша од дневните пратки е ситуацијата со производството. Секој на Блискиот Исток го намалува производството на нафта – и на тие бунари им треба време да се рестартираат. Причината зошто го намалуваат е тоа што капацитетот за складирање е ограничен – а некои од тие „извозни“ барели всушност одат на танкери за складирање, а не за испорака до клиентите. Со други зборови, една петтина од глобалната нафта е сериозно нарушена, и дури и ако бомбите престанат да летаат утре, ќе биде потребно време работите да се вратат во нормала.

Ирак наводно го ограничил производството на нафта за околу 2,9 милиони барели дневно, изјавија стратезите за стоки на ING во белешка порано денес. Во Саудиска Арабија, намалувањата се помеѓу 2 милиони барели дневно и 2,5 милиони барели дневно. ОАЕ го намалија производството за 1,5 милиони барели дневно, а Кувајт го намали производството за наводно 1,3 милиони барели дневно. Тоа значи дека вкупно се потрошени над 7 милиони барели дневно.

За контекст, Меѓународната агенција за енергија предвиде дека пазарот на нафта оваа година ќе биде во суфицит од околу 3,7 милиони барели дневно. Не само што тоа сега го нема – ако воопшто го имало – туку има и повеќе замрзната понуда поради кризата. Всушност, самата ИЕА го проценува затвореното производство на 10 милиони барели дневно.

Сето ова значи дека нема физичка нафта за да одговори на побарувачката. И кога физичката понуда е ограничена, цените летаат високо и им треба време да се намалат ако ситуацијата се нормализира, дури и земајќи ги предвид уништувањата на побарувачката што неизбежно би ги предизвикале високите цени на нафтата.

„Се движиме околу 150 долари, но не мислам дека е воопшто смешно да се [сугерира] 200 долари. Би било многу фер со оглед на тоа што во основа имаме криза на ден во моментов, еквивалентна на прекини во снабдувањето“, изјави извршниот директор на „Оникс Капитал Груп“, Грег Њуман, за CNBC оваа недела, истакнувајќи дека референтната цена на нафтата на Блискиот Исток веќе достигнала 150 долари за барел поради намалувањето на снабдувањето.

„Не би ме изненадило ако нафтата достигне 200 долари, па дури и 250, бидејќи цените на стоките стануваат параболични кога има недостиг на снабдување“, изјави за новинската агенција главниот пазарен стратег на „Лонгвју економикс“, Крис Ватлинг.

Секако, не се сите аналитичари толку оптимисти. Всушност, многумина предвидуваат пресврт на судбината на нафтата по крајот на март, при што цената на суровата нафта Брент ќе падне под 100 долари, а WTI под 90 долари. Сепак, овие се базираат на претпоставка за брз крај на непријателствата, и нема многу знаци дека ова е реална можност во овој момент. И колку подолго извозот од Персискиот Залив остане ограничен, толку повеќе производство ќе мора Блискиот Исток да го затвори и толку подолго ќе биде потребно за да се рестартира.

Рон Бусо од Ројтерс го забележа ова во колумна за сценариото од 200 долари за барел, велејќи дека дури и ако војната заврши, цените ќе се намалат, но нема да се спуштат до нивоата пред војната поради физичкиот недостиг на нафта. Затоа, Бусо напиша: „трговците можеби ќе сакаат двапати да размислат пред да се обложат дека враќањето во нормалност што го вети Трамп ќе дојде наскоро“. Враќањето на суспендираното производство може да потрае со месеци.

Можеби главната причина зошто Брент сè уште не достигна 200 долари е, иронично, количината на санкционирани руски барели што Вашингтон ги укина привремено за да помогне во пополнувањето на растечкиот јаз помеѓу понудата и побарувачката. Според агенцијата за следење на поморскиот транспорт „Виндвард“, од 16 март имало 197,8 милиони барели руска сурова нафта во транзит низ целиот свет, „засилувајќи го тековниот притисок врз мрежите за поморска логистика“.

Сепак, овие барели би понудиле само привремено олеснување, поради што Кина го забрани извозот на гориво и му нареди на „Синопек“ да ги намали стапките на рафинирање за 10%, иако има најголеми количини на нафта во складирање во светот. Веста дека Ирак и Курдистан конечно постигнале договор за повторно започнување на извозот на нафта преку нафтоводот Киркук-Џејхан, исто така, нема да направи голема разлика: тој има капацитет само до 250.000 барели дневно.

Сценарио кое само пред еден месец би се нарекло лудо сега е реална можност. Сепак, сепак, можноста е сè уште доста далечна. Со оглед на болката што 200 долари од Брент би ја предизвикале во секоја економија во светот, веројатно е дека на крајот ќе преовладаат смирените глави.

Цените на нафтата од 150 долари или повеќе би имале голем товар врз глобалната економија.

ММФ проценува дека секое зголемување на цените на нафтата од 10 проценти, одржано во текот на една година, би кореспондирало со зголемување на глобалната инфлација од 0,4 проценти и намалување на економскиот раст од 0,15 проценти.

Највисоката цена на суровата нафта Брент досега достигнала 147,50 долари за барел на врвот на глобалната финансиска криза во 2008 година.

Во денешни долари, рекордниот врв е еднаков на околу 224 долари.

Ади Имсировиќ, експерт за енергетика на Универзитетот во Оксфорд, за Ал Џезира изјави дека нафтата од 200 долари за барел „би била голема рачна сопирачка за светската економија“. Тој ја опиша можноста цените да достигнат такви нивоа како „сосема можна“.

„Тоа би влијаело на инфлацијата, растот, вработеноста, а во некои случаи би предизвикало недостиг не само на гориво, туку и на материјали како што се ѓубрива, пластика и слично“, рече тој.

Саша Фос, аналитичар на енергетскиот пазар во „Марекс“, Лондон, понуди пооптимистичен поглед, нарекувајќи ја перспективата за 200 долари „Брент“ „прилично чудна“.

Фос посочи на значително зголемување на производството од страна на различни земји, вклучувајќи ги САД, Канада, Аргентина, Бразил и Гвајана, како и на постоењето на алтернативни правци за снабдување, како што е гасоводот Исток-Запад на Саудиска Арабија, како причини за оптимизам.

„Навистина ја видовме по војната меѓу Русија и Украина… поговорката дека лекот за високите цени се високите цени“, изјави Фос за Ал Џезира.„Видовме многу зголемување на производството од други региони во светот.“

Иако цените во голема мера ќе зависат од продолжувањето на сообраќајот низ Ормутскиот теснец, нивната траекторија ќе биде обликувана и од законот на понудата и побарувачката на други начини.