Municipality of Karposh: Ria’s is an informal construction and is hosting unsafe concerts featuring foreign artists.

Во соопштението објавено на фејсбук страницата на општината, пососчуваат дека „овој диво изграден објект по промена на повеќе сопственици во моментов го носи името Риа’с.

Од Општина Карпош велат дека и покрај отпочнатата постапка согласно законските прописи и одбегнувањето на соработка со надлежниот општински инспектор, сопствениците на угостителскиот објект „дрско закажуваат на 19 јуни настан со српската пејачка Наташа Беквалац, на 5 јуни со хрватската пејачка Јелена Розга и на 26 јуни со Владо Георгиев.

„Преку ова соопштение ги известуваме Пазарната инспекција, Управата за јавни приходи, полицијата, Дирекцијата за заштита и спасување…, дека овој објект е безбедносен ризик и не ги исполнува соодветните законски ни минимум безбедносни стандарди за вакви настани. Општина Карпош ќе продолжи со постапката, но во исто време не може да се начуди на овие музичари и покрај немилиот настан во Кочани, како може да продолжат со настапи во диво изградени објекти, притоа загрозувајќи го својот и животите на посетителите“, се наведува во соопштението на Општина Карпош.

