Netflix со нов редизајн на својата апликација за телевизори и стриминг уреди

Фото: Netflix

Netflix неодамна го претстави освеженото издание на нивната апликација за телевизори и стриминг уреди, кое започна да го испитува пред една година. Овој редизајн може да се смета за еден од најзначајните промени досега и носи естетика која првпат ја забележавме на апликациите за iOS и iPadOS. Измените се фокусираат на корисничкиот интерфејс, а содржат и функционални подобрувања.

Од првото отворање, веднаш се забележува новиот горен дел каде е поставена главната препорачана содржина. Наместо менито на левата страна, сега е преместено над сликата, што го прави изгледот попривлечен и поорганизиран. Останатиот дел од почетниот екран го представува препорачаното содржини во поголеми картички кои динамично го менуваат големината при движење врз нив. Компанијата истакнува дека новиот дизајн е поелегантен и современ.

Функционалните промени вклучуваат и нов „My Netflix“ дел на горната лента, кој ја заменува старата „My List“ функција. Оваа нова функција овозможува зачувување на содржини, како и следење на започнатите програми. Netflix ветува и подобрени предлози за гледање, кои благодарение на вештачката интелигенција ќе бидат поуправени кон интересите и расположението на корисникот.

Како дел од ограничен тест на iOS апликацијата, Netflix воведува и иновативен начин на пребарување користејќи вештачка интелигенција, што овозможува корисниците да бараат содржини без внесување на точното име на филмот или серијата. Покрај тоа, Netflix тестира нова опција за прегледување на содржини на мобилните уреди во формат сличен на „Stories“, овозможувајќи уште еден начин за откривање на интересни содржини за гледање.

