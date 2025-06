Public Utility Waterworks and Sewerage: Due to Excessive Consumption, the Network in Chair Drains Too Quickly.

0 SHARES Сподели Твитни

Како што се наведува во соопштението, зафатот е завршен успешно, но за да нема дефекти на водоводната мрежа при повторно пуштање на водата под притисок, велат дека се работи полека и постепено со цел да се регулира мрежата.

– Се замолуваат граѓаните за трпение и рационално да користат се до стабилизација на мрежата во спротивно ќе предизвика Чаир недостаток за половина град кој може да трае со денови. Повеќето известувања од страна на ЈП Водовод и канализација Скопје беа пренесени од медиумите до јавноста, а веруваме и дека граѓаните разбираат која е сериозноста на зафатот кој еднаш мора да се направи, а тој ден беше вчера, стои во соопштението.

Со реализација на овој проект, велат, се подобруваат хидрауличките услови во водоводната мрежа.

„Со ваквото поврзување се создадаваат условите за формирање на циркуларен прстен за поврзување на двата магистрални цевководи во градот Скопје. Со монтирање на игличест регулационен вентил во ново изведена мерно регулациона шахта со пропратна хидротехничка опрема, како и поврзување на постоечкиот магистрален цевковод Ф 1600mm кај Железара, со постоечкиот магистрален цевковод Ф 700mm на булевар Александар Македонски кој се напојува од градскиот магистрален цевковод Ф 1.600mm, преку ново предвидениот магистрален цевковод Ф 700mm, кој ќе биде поставен по должината на ново предвидениот бул.Хрватска“, се наведува во соопштението.

