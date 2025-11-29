X воведува нова функција: автентикација на корисник

0 SHARES Сподели Твитни

Популарната платформа сака да го намали бројот на сметки што не се автентични, како и бројот на ботови.

Платформата X (порано Твитер) објави дека воведува нова функција „За оваа сметка“, која ќе прикажува информации за корисничките профили, вклучувајќи ја земјата во која се наоѓаат, бројот на промени на корисничкото име, датумот кога првпат пристапиле до платформата и како ја преземале апликацијата.

Целта на функцијата е да се намали бројот на неавтентични сметки и ботови на X кои се претставуваат како луѓе, објавува Tech Crunch.

На пример, ако корисникот изјави дека е од Соединетите Американски Држави, а информациите укажуваат дека сметката се наоѓа во друга земја, другите корисници имаат добра причина да се сомневаат во нивните вистински намери.

Никита Бир, директорка на производи во X, го нарече глобалното воведување на функцијата „важен прв чекор кон обезбедување на интегритетот на глобалната агора“.

Некои корисници веќе се пожалија дека нивната локација наведена со X е неточна, а Бир ги призна проблемите и рече дека ќе бидат поправени до вторник.

