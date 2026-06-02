Анџелина Џоли никогаш не му простила на Бред Пит за едно нешто: По овој скандал, нивната војна трае веќе 10 години, а сега доаѓа пресвртницата

0 SHARES Сподели Твитни

Близнаците на Анџелина Џоли и Бред Пит се пред полнолетство, 18 години со што завршува долгогодишната битка за старателство и семејниот конфликт.

Близнаците Вивиен и Нокс Џоли-Пит наскоро ќе наполнат 18 години, а нивниот роденден би можел да го означи симболичниот крај на една од најбурните семејни приказни во Холивуд. Речиси десет години откако Анџелина Џоли поднесе барање за развод од Бред Пит , поранешната најпозната шоу-бизнис двојка во светот сè уште е во центарот на вниманието поради семејните односи, битката за старателство и спорот околу францускиот имот Шато Миравал.

Вивиен и Нокс се родени на 12 јули, а нивното полнолетство значи дека тие повеќе нема да бидат дел од претходниот договор за старателство што со години го регулираше односот меѓу родителите и малолетните деца. Ова, барем формално, затвора големо поглавје во приказната за двојката што јавноста некогаш ја знаеше како „Бранџелина“.

Развод што се претвори во повеќегодишен конфликт

Во 2016 година, Анџелина Џоли поднесе барање за развод од Бред Пит , по две години брак и неколку години заеднички живот. Од самиот почеток, нивната разделба беше проследена со бројни тужби, судски постапки и медиумски извештаи, особено поради односот со нивните шест деца: Медокс, Пакс, Закари, Шајло, Вивиен и Нокс.

Погледнете повеќе фотографии од двојката во галеријата:

Еден од најчувствителните делови од целата приказна се однесува на инцидентот од приватен авион во 2016 година . Џоли во судските документи тврдеше дека Пит потоа наводно физички и вербално ја нападнал неа и децата и дека последиците од тој настан биле долготрајни. Пит постојано ги негираше сите обвинувања за физичко насилство. Надлежните служби за заштита на децата не го обвинија во тоа време, а Канцеларијата на американскиот обвинител не покрена постапка поради недостаток на докази.

Односот со децата останува нарушен

Според американските медиуми , Бред Пит денес има многу ограничен однос со децата. Фактот дека некои деца престанаа да го користат неговото презиме привлече посебно внимание од јавноста .

Во 2024 година, откако наполни 18 години, Шајло законски побара да се отстрани презимето „Пит“ од нејзиното презиме и сега го користи името Шајло Нувел Џоли. Вивиен го отфрли презимето „Пит“ кога потпиша договор за продуцентски асистент во бродвејскиот мјузикл „Аутсајдерите“, а кога ќе стане полнолетна, ќе може официјално да го промени презимето доколку сака.

Захара неодамна дипломираше на престижниот колеџ Спелман во Атланта со диплома по психологија, а на церемонијата беше најавена како Захара Марли Џоли. Анџелина присуствуваше на церемонијата заедно со своите синови Пакс и Нокс, додека Бред Пит, според медиумите, не се појави.

Анџелина Џоли и Шајло Џоли, кои се откажаа од презимето Пит

Џоли како поддршка за деца

Анџелина Џоли со години нагласува дека мајчинството е најважниот дел од нејзиниот живот. Нејзините деца, според извори блиски до семејството, не го сакаат вниманието на јавноста што доаѓа со познатото презиме, а Џоли ги поддржува во зачувувањето на нивната приватност и градењето на сопствениот идентитет.

Захара претходно јавно зборуваше за својот близок однос со нејзината мајка, нарекувајќи ја исклучително самопожртвувана, љубезна и разбирачка. Сличен впечаток оставаат и бројните информации за фактот дека Анџелина е најпосветена на важните моменти во животот на своите деца.

Актерката еднаш рече дека нејзините деца не ја сакаат славата.

„Навистина не им се допаѓа ниту еден дел од тоа што има врска со славата, особено на Шајло не ѝ се допаѓа … Мислам дека на многу здрав начин тие не го прифаќаат тоа како нормално. Тоа не е баш нормална работа. Тоа е прилично бесмислено“, рече Џоли на Меѓународниот филмски фестивал во Санта Барбара во 2025 година.

Медокс Џоли-Пит, Пакс Џоли-Пит, Захара Џоли-Пит и Анџелина Џоли

Бред Пит ги негира обвинувањата и продолжува да живее подалеку од семејната блискост.

Бред Пит постојано повторуваше дека периодот по разводот бил пресвртница за него . Во меѓувреме, тој престана да пие алкохол и е трезен речиси десет години, со поддршка на Анонимните алкохоличари. Во разговор со Дакс Шепард минатиот јуни, тој рече дека тогаш му е потребно „рестартирање“ и дека мора да се „разбуди“ во одредени сегменти од својот живот.

Сепак, се чини дека ова не било доволно за да се поправат односите со сите деца. Извори блиски до актерот тврдат дека тој тешко се справувал со тоа што бил одвоен од семејството, додека извори блиски до Џоли посочуваат дека децата пораснале и сега сами донесуваат одлуки за односот со својот татко.

Спорот околу замокот Миравал продолжува

Иако разводот е конечен, правните битки меѓу Анџелина Џоли и Бред Пит не се целосно завршени. Посебно место зазема спорот околу францускиот лозје и имотот Шато Миравал , кои некогаш ги поседуваа заедно.

Страната на Пит тврди дека Џоли го прекршила договорот кога го продала својот удел, додека нејзините адвокати велат дека постапката се користи како притисок и обид за нејзино дополнително исцрпување. Во мај беше објавено дека Џоли извојувала правна победа кога судот го отфрли барањето за предавање на приватната преписка поврзана со продажбата на нејзиниот дел од имотот.

Бред Пит и Инес де Рамон на промоцијата на филмот

Овој спор продолжува да ги држи поранешните сопружници во центарот на вниманието на јавноста, иако семејната битка околу малолетните деца е практично завршена.

The post Анџелина Џоли никогаш не му простила на Бред Пит за едно нешто: По овој скандал, нивната војна трае веќе 10 години, а сега доаѓа пресвртницата appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: